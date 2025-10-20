Six Saints stars selected for three-day England training camp

Fin Smith (photo by Stu Forster/Getty Images)

Six Saints players joined up with England on Sunday night as Steve Borthwick's men assembled for a three-day training camp at Pennyhill Park.

Alex Coles, Henry Pollock, Alex Mitchell, Fin Smith, Fraser Dingwall and Tommy Freeman were all named in the 36-man squad ahead of the autumn internationals.

But they will be available for Saints' huge Gallagher PREM clash with Saracens at cinch Stadium at Franklin's Gardens on Friday night (kick-off 7.45pm).

Saracens have five players in the England squad as Theo Dan, Jamie George, Maro Itoje, Nick Isiekwe and Ben Earl have been selected.

Talented 19-year-old wing Noah Caluori, who scored an incredible five tries in the 65-14 win against Sale Sharks on Saturday, also joined up with the Red Rose as part of a development agreement with Saracens.

Three Saints players are on England's 'not considered for selection' list as Curtis Langdon, Ollie Sleightholme and George Furbank are currently recovering from injury.

England's first match of the autumn comes against Australia at Allianz Stadium, Twickenham on Saturday, November 1 (kick-off 3.10pm).

The Red Rose then host Fiji, New Zealand and Argentina on successive weekends.

England training squad

Forwards: Fin Baxter (Harlequins), Ollie Chessum (Leicester Tigers), Alex Coles (Saints), Luke Cowan-Dickie (Sale Sharks), Chandler Cunningham-South (Harlequins), Theo Dan (Saracens), Ben Earl (Saracens), Ellis Genge (Bristol Bears), Jamie George (Saracens), Joe Heyes (Leicester Tigers), Emeka Ilione (Leicester Tigers), Maro Itoje (Saracens), Nick Isiekwe (Saracens), Asher Opoku-Fordjour (Sale Sharks), Guy Pepper (Bath Rugby), Henry Pollock (Saints), Bevan Rodd (Sale Sharks), Will Stuart (Bath Rugby), Sam Underhill (Bath Rugby).

Backs: Henry Arundell (Bath Rugby), Fraser Dingwall (Saints), Immanuel Feyi-Waboso (Exeter Chiefs), George Ford (Sale Sharks), Tommy Freeman (Saints), Ollie Lawrence (Bath Rugby), Alex Mitchell (Saints), Cadan Murley (Harlequins), Max Ojomoh (Bath Rugby), Raffi Quirke (Sale Sharks), Adam Radwan (Leicester Tigers), Tom Roebuck (Sale Sharks), Henry Slade (Exeter Chiefs), Fin Smith (Saints), Marcus Smith (Harlequins), Ben Spencer (Bath Rugby), Freddie Steward (Leicester Tigers)

Rehabilitation: Tom Curry (Sale Sharks), Elliot Daly (Saracens), Jack van Poortvliet (Leicester Tigers).

Not considered for selection: Seb Atkinson (Gloucester Rugby), Arthur Clark (Gloucester Rugby), Ben Curry (Sale Sharks), Alex Dombrandt (Harlequins), Charlie Ewels (Bath Rugby), George Furbank (Saints), Ted Hill (Bath Rugby), Curtis Langdon (Saints), George Martin (Leicester Tigers), Will Muir (Bath Rugby), Harry Randall (Bristol Bears), Ollie Sleightholme (Saints).