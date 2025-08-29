In pictures: Red Roses meet fans ahead of next Women's Rugby World Cup game in Northampton

The England women’s rugby team met fans at Daventry Library on Thursday August 28.
The Women’s Rugby World Cup kicked off on Friday August 22, with the Red Roses beating USA 69-7 in Sunderland
Now, the host team has travelled south as their next group game against Samoa will take place at Franklin’s Gardens on Saturday August 30 at 5pm. There will also be a fanzone taking place in the Market Square on Saturday, where fans can watch the England game on a big screen and enjoy activities.
Ahead of this weekend’s game, the Red Roses met players from Daventry RFC, Long Buckby RFC and Bugbrooke RFC during the meet and greet.
Below are photos of the England players meeting fans at Daventry Library.
1. Red Roses meet fans
1. Red Roses meet fans

The England players hosted a meet and greet at Daventry Library ahead of their next Women's Rugby World Cup game on Saturday at Franklin's Gardens. Photo: Kirsty Edmonds
2. Red Roses meet fans
3. Red Roses meet fans
4. Red Roses meet fans